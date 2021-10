Adil Dghoughi, de 31 anos, foi morto no início deste mês pelo dono da casa Terry Turner, que foi acusado de homicídio. Os advogados de Turner disseram que vão basear-se nae na doutrina do castelo que permite que um dono de uma casa use

a mortes desnecessárias e ser muitas vezes um disfarce para o racismo.

A primeira lei deste género nos EUA foi promulgada na Flórida em 2005.Dghoughi estudou finanças e emigrou para os EUA em 2013. No dia do crime, o homem tinha pedido o carro emprestado à namorada, Sarah Todd, depois de um churrasco numa cidade nos arredores de San Antonio. Foi ao voltar para casa que Dghoughi terá decidido parar e encostar no bairro de Turner, que ficava a 30 milhas a sul de San Antonio.A família da vítima acredita que ele se terá perdido e que parou apenas para verificar o trajeto.Eram 3h30 quando Turner se levantou para ir à casa de banho e reparou num carro estacionado na garagem. Oe quando saiu Dghoughi já estaria a sair da garagem com os faróis acesos. Foi nesse momento que, de acordo com o The Guardian. Depois disso, Turner ligou para o 911 e disse: