"Mudou a minha vida": Homem com Parkinson volta a andar quase 30 anos depois do diagnóstico com tecnologia inovadora

"Mudou a minha vida porque agora sou independente. Posso sair de casa, fazer recados. Até ando a pé", conta.Os resultados do trabalho de uma equipa composta por diversos profissionais de saúde foram divulgados na revista científica Nature Medicine esta segunda-feira.O grupo de investigadores que participou no projeto acredita que a tecnologia pode ser utilizada em doentes com Parkinson avançado, a maioria dos quais sofre de problemas de mobilidade severos. A equipa planeia realizar testes clínicos em seis novos doentes no próximo ano."Acreditamos firmemente que muitas pessoas poderiam beneficiar desta terapia", afirmou Grégoire Courtine, um dos médicos que liderou o projeto, à Reuters."Com esta terapia, se as pessoas ganharem mais confiança e puderem sair, ter melhores interações sociais e fazer mais coisas, é uma enorme vantagem nas suas atividades diárias e na sua qualidade de vida", afirmou Jocelyne Bloch, a neurocirurgiã que realizou a cirurgia a Gauthier.A doença de Parkinson é uma doença neurológica degenerativa caracterizada por sintomas como tremores, rigidez e dificuldade de equilíbrio e coordenação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, afetava em 2019 mais de 8,5 milhões de pessoas.

Marc Gauthier tem 63 anos e passou quase 30 sem conseguir andar e fazer tarefas básicas. O diagnóstico da doença de Parkinson quando tinha apenas 36 anos trouxe-lhe complicações na coordenação e no movimento. Este mês fez uma cirurgia que lhe trouxe a independência que tanto desejava.O francês, natural de Bordéus, tornou-se o primeiro paciente a receber um implante que o ajudou a melhorar a capacidade de andar, informa a agência Reuters.Gauthier recebeu uma neuroprótese no Hospital Universitário de Lausanne (CHUV), na Suíça, que consiste num campo de elétrodos colocado contra a medula espinal. Combinado com um gerador de impulsos elétricos sob a pele do abdómen, o dispositivo estimula a medula espinal a ativar os músculos das pernas.