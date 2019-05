Mueller: “Acusar Trump não era opção”

O procurador especial Robert Mueller, que investigou as ligações de Trump à Rússia, despediu-se esta quarta-feira do cargo com acusações indiretas ao presidente, afirmando que a sua investigação nunca poderia ter conduzido a uma acusação."As diretivas do Departamento de Justiça impedem explicitamente a apresentação de uma acusação contra um presidente em exercício. Por conseguinte, acusar o presidente não era uma opção que pudéssemos considerar", afirmou Mueller nas primeiras declarações públicas desde que assumiu a investigação, em 2017.O procurador foi mais longe e deixou no ar uma frase explosiva: "Se tivéssemos confiança de que o presidente claramente não cometeu qualquer crime, tê-lo-íamos dito", afirmou.Ou seja, a ausência de uma ilibação formal no relatório sugere que a investigação encontrou, efetivamente, indícios de obstrução à Justiça por parte do presidente, mas nada pôde fazer.