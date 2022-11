Muitas das vítimas do sismo de 5.6 graus que atingiu na segunda-feira a província indonésia de Java Ocidental são crianças que estavam na escola, disse esta terça-feira um responsável local, adiantando que o número de mortes confirmadas subiu para 268.



Duas das localidades mais afetadas foram Cianjur, perto do epicentro do abalo, e Cugenang, que foi parcialmente soterrada por um deslizamento de terras e onde estão concentradas as operações de resgate. Pelo menos 151 pessoas estão desaparecidas e mais de 58 mil ficaram desalojadas.