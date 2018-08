Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Divulgado áudio do cockpit de avião roubado em Seattle

Registo da conversa afasta hipótese de terrorismo ponderada pelas autoridades.

Por Rita F. Batista | 10:22

As autoridades já conhecem a identidade do homem que roubou um avião sem passageiros no sábado e levantou voo sem autorização da torre de controlo do aeroporto internacional de Seattle-Tacoma, nos EUA.



A gravação áudio da conversa entre Richard Russel, mecânico do aeroporto, e a torre afasta a hipótese de terrorismo mas faz soar os alarmes quanto à facilidade com que o homem se apoderou do aparelho sem que ninguém o conseguisse travar.



"Tenho muitas pessoas que se preocupam comigo. Vão ficar desiludidas quando souberem que fiz isto. Gostava de pedir desculpa a cada uma delas", afirmou Russell, casado, de 29 anos.



O homem que roubou a aeronave da Alaska Airlines e levantou voo foi perseguido por aviões militares. Depois de várias acrobacias e manobras perigosas, o avião despenhou-se e Russel acabou por morrer.



As palavras registadas no áudio do cockpit afastam a hipótese de terrorismo, que tinha estado em cima da mesa: "Espero que isto não estrague o vosso dia", disse o mecânico a quem ouvia do outro lado da linha na torre de controlo. A certa altura do voo, o homem questionou-se: "Será que se eu aterrar este Alaska com sucesso me dão um emprego como piloto?"



Durante a gravação, Russel admitiu ter uns "parafusos a menos". As autoridades investigam agora como é que Russell, que não tinha nenhuma experiência de pilotagem, conseguiu levantar voo sem que ninguém o travasse.