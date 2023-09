"Muito entusiasmada": Modelo com síndrome de Down desfila na Semana da Moda em Londres

Beth Matthews, de 23 anos, pertence a um lote restrito de pessoas com síndrome de Down que desfilaram num evento de moda, mas vai fazê-lo, em Londres, e apesar de ser descrita pela mãe como "bastante tímida", mostra-se "entusiasmada" com o desafio."Estou muito entusiasmada para o desfile. Espero que me deixem ficar com o vestido", partilhou, em declarações à BBC.Desde que se aventurou pelo mundo da moda, a jovem já pousou para a Cosmopolitan e foi convidada para desfilar na passadeira vermelha no Festival de Cinema de Veneza.A mãe da modelo, Fiona, disse que a jovem tem vindo a ganhar mais confiança com a exposição. Além disso, acrescenta que a visibilidade da sua filha pode ajudar outras pessoas com síndrome de Down, ao perceberem "que alguém como a Beth tem uma vida incrível".A modelo vai desfilar na Semana da Moda de Londres, a par dos eventos em Paris, Nova Iorque e Milão um dos eventos mais importantes de moda. Ainda assim, nos anos recentes, as críticas têm-se adensado, já que a maioria das pessoas acusa as modelos de não serem representativas, por terem padrões de beleza irreais.Fiona acrescentou ainda que a jovem "não é uma diva". "A vida dela não mudou, só ficou mais interessante", disse. Beth admite que "adora as sessões fotográficas, ter o cabelo arranjado e maquilhagem".