"Este é o meu avô de 98 anos (pai do meu pai), a minha mãe dá-lhe banho, muda-lhe a roupa e cuida dele com tanto amor". É assim que Marian Turcios, que vive no México com a mãe e o avô, descreve um vídeo que publicou na rede social TikTok e que se tornou viral.A mãe de Marian aparece a tratar do sogro depois do marido a ter traído e abandonado. "O meu pai e a minha mãe estão separados há anos, o meu pai escolheu outra", pode ainda ler-se na publicação da jovem.