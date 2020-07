Mulher acaba internada durante cinco meses após abcesso no dente lhe ter provocado uma infeção grave

Uma mãe solteira de quatro filhos, passou os últimos cinco meses internada num hospital em Hull, Inglaterra, após um abcesso no dente do siso lhe ter causado um infeção no cérebro.



Rebecca Dalton, de 35 anos, esteve mesmo entre a vida e a morte e apela agora a todos para que sejam cumpridas as recomendações do dentista.





A inglesa contou ao jornal local HullLive que foi ao dentista em dezembro com um pequeno abcesso e foram-lhe receitados antibióticos e recomendada a extração do dente na origem do problema.No entanto, por estar grávida, a mulher não procedeu à extração e após terminada a toma dos antibióticos achou que não haveria para já problema.Em março, começaram os primeiros sintomas de que algo não estaria bem.

Após vários exames, os especialistas descobriram a bactéria que estava no fluído do cérebro era a mesma que o abscesso no dente, tendo sido a infeção no cérebro provocada pelo abcesso.



A mulher encontra-se agora a recuperar em casa após semanas difíceis nos cuidados intensivos.