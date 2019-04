Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher acusa antigo vice-presidente norte-americano de assédio

Joe Biden acusado por ex-assessora de “esfregar o nariz contra o dela”.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Uma segunda mulher veio esta semana a público acusar o antigo vice-presidente norte-americano Joe Biden, de 76 anos, de "contacto físico inapropriado", agravando ainda mais um escândalo que ameaça deitar por terra uma possível candidatura do veterano político democrata às presidenciais de 2020.



Amy Lappos, uma antiga assessora do Partido Democrata de 43 anos, alega que Biden "invadiu o seu espaço pessoal sem autorização" durante uma ação de angariação de fundos em 2009.



"Agarrou o meu rosto entre as suas mãos e puxou-me para ele. Pensei: ‘Meu Deus, ele vai beijar-me’, mas, em vez disso, esfregou o seu nariz no meu. Demonstrações de afeto não desejadas não são corretas. Objetificar as mulheres não é correto", acusou Lappos.



Já na semana passada, uma antiga congressista democrata do Nevada tinha acusado Biden de assédio. Lucy Flores, de 39 anos, diz que Biden se aproximou dela pelas costas durante um comício, a agarrou pelos ombros e "cheirou demoradamente" o seu cabelo antes de a beijar no alto da cabeça.



"Este comportamento desqualifica-o de ser candidato à presidência", diz a alegada vítima.



Biden, que ainda não formalizou a candidatura às primárias democratas mas é visto como um dos mais fortes candidatos, garante que "nunca agiu de forma inapropriada".