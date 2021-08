Mulher afegã dá à luz a bordo de voo de retirada de civis do Afeganistão para o Reino Unido

Uma mulher afegã deu à luz uma menina este sábado num voo de retirada de civis do Afeganistão para o Reino Unido. O parto foi assistido pelos tripulantes do voo, segundo avançou a companhia aérea Turkish Airlines.Soman Noori, de 26 anos, começou com contrações durante o voo do Dubai para Birmingham e deu à luz a 10,000 metros de altitude no espaço aéreo do Kuwait.A mulher e o bebé, que foi batizado com o nome Havva, estão bem de saúde. O avião, que transportava cidadãos afegãos que trabalharam com o Reino Unido no Afeganistão, aterrou no Kuwait por precaução, mas depois seguiu para o seu destino.A operação de retirada de civis no Afeganistão pelo Reino Unido terminará este sábado, antes da retirada militar, disse o chefe das forças armadas britânicas, general Nick Carter.Recorde-se que uma situação semelhante tinha já ocorrido há uma semana quando uma mulher afegã deu à luz a bordo de um voo de evacuação norte-americano.