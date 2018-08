Mulher agredida brutalmente após comentários racistas em autocarro

Momentos de agressão aconteceram em Washington D.C., nos Estados Unidos.

14:44

Uma mulher envolvida numa discussão num autocarro foi brutalmente agredida e ficou ensanguentada no chão depois da discussão se ter tornado muito violenta em Washington D.C., nos Estados Unidos.



A mulher foi apanhada em flagrante pelas câmaras de vigilância no momento em que disparou insultos raciais a outra passageira, levando os presentes a ficar revoltados, segundo avança o Daily Mail.



O vídeo do momento tornou-se viral nas redes sociais.



A vítima, que ficou hospitalizada com graves lesões na cabeça e no rosto, encontra-se em estado grave, mas espera-se que sobreviva, de acordo com a polícia local.



As autoridades continuam a investigar o caso.

As imagens do vídeo podem chocar os leitores mais sensíveis.