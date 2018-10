Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher brutalmente agredida por falar espanhol dentro de comboio em Londres

"Você tem de falar inglês, está em Inglaterra. Não pode falar outras línguas", disse o agressor.

11:06

Uma mulher foi brutalmente agredida num comboio em Londres, Inglaterra, por ter sido ouvida a falar espanhol durante uma chamada telefónica.



Segundo avança o The Independent, os viajantes que seguiam no mesmo comboio disseram que o homem confrontou a mulher, de forma violenta, entre as estações de Dalston Kingsland e Canonbury.



"Você tem de falar inglês, está em Inglaterra. Não pode falar outras línguas", disse o homem, segundo uma testemunha local, de acordo com o jornal Evening Standard.



"A senhora ficou tão chocada que não pareceu responder ao agressor em inglês, então só respondeu em espanhol. Foi nesse momento que ele a agrediu, dando-lhe um soco na cara", concluiu a testemunha.



Apesar de alguém ter pressionado o botão de emergência, ninguém conseguiu deter o homem, que terá 56 anos. Mais tarde, o agressor acabou por ser preso.