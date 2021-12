Mulher agride crianças com gás pimenta por causa de 'spoilers' do filme do Homem-Aranha

Uma mulher agrediu três crianças com um spray de pimenta depois de estas terem falado sobre o que aconteceria nas cenas do novo filme "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" dentro da sala de cinema.



O incidente aconteceu na noite deste sábado no









foi relatado pelo jornalista Bruno Faria, na sua conta do Twitter. O jornalista referiu que estava na sala quando aconteceu a agressão e que muitas pessoas presentes saíram a correr da sala a tossir, avançou o jornal Globo.

cinema do centro comercial Higienópolis, em São Paulo, Brasil e