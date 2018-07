Mulher agride e expulsa jovem negro em piscina de condomínio

Stephanie Sebby-Strempel encontra-se neste momento a aguardar julgamento.

Uma mulher de 38 anos foi filmada a agredir e a expulsar um jovem negro de uma piscina de um condomínio na Carolina do Sul, Estados Unidos.

Identificada como Stephanie Sebby-Strempel, a agressora já foi apelidada de "Pool Patrol Paula" nas redes sociais.

O jovem que foi expulso pela mulher, alegou ter sido convidado por um amigo que vive no condomínio e acredita que só foi atacado porque é de raça negra.

Como é percetível através do vídeo, a mulher atingiu várias vezes o rapaz enquanto este filmava. "Sai daqui, sai daqui já!", diz Stephanie. "Existem três números que eu posso marcar: 9-1-1 (112 em Portugal). Ok? Sai daqui", acrescentou.

Deanna RocQuermore, mãe do jovem agredido, já prestou declarações: "Esta é uma situação que não deve acontecer, nenhuma criança, a minha ou qualquer outra merece este tipo de tratamento".

Stephanie Sebby Strempel foi presa depois de ser acusada de agressão em terceiro grau ao jovem e por outras duas acusações relativas a agressões a polícias.

Neste momento, a mulher encontra-se em casa a aguardar julgamento, após pagamento da fiança.

O vídeo que captou parte do momento em que a mulher se dirige ao jovem já conta com 1.3 milhões de visualizações no Facebook e no Twitter a #PoolPatrolPaula já gerou centenas de reações.