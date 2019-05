Mulher alvejada por polícia depois de gritar: "Estou grávida"

Steve Dorris.



O jornal britânico The Guardian editou o vídeo que está a circular nas redes sociais. Pode ver o vídeo abaixo, sendo aconselhada discrição.





Um polícia texano alvejou mortalmente uma mulher que, segundo as autoridades, tinha tentado roubar a arma de atordoamento do agente e usá-la contra ele. Um vídeo captado no momento mostra a mulher a dizer "estou grávida", momentos antes de ser alvejada.O tiroteio aconteceu esta segunda-feira, em Baytown, no Texas. O polícia estaria a fazer uma patrulha no condomínio e tentou deter a mulher afro-americana de 45 anos que já tinha mandatos de captura emitidos a fim da sua detenção, avança o jornal britânico The Guardian.De acordo com o responsável pela esquadra local, o agente abriu fogo depois da mulher tirar a arma de atordoamento (taser, em inglês) ao polícia e o usar contra ele. Num vídeo captado de forma amadora pode ouvir-se a mulher a dizer: "Está a assediar-me" e a afirmar que estava apenas a ir para casa.A mulher estava no chão e tentou, aparentemente, agarrar no taser do agente. Nessa mesma altura parece afirmar: "Estou grávida". Momentos depois, o agente dispara cinco tiros contra a mulher, identificada como Pamela Turner.A polícia disse não ter ainda conseguido confirmar se a mulher estava grávida e que teriam de esperar pela autópsia. Foi ainda avançado que o agente em causa é de origem latina e que não sofreu ferimentos graves durante o incidente. "É um evento trágico para todos os envolvidos. Claro que os nossos corações estão com a família da falecida e com a do nosso agente", disse