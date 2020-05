Mulher amamenta 20 recém-nascidos que ficaram órfãos após ataque armado em maternidade

A história de uma mãe afegã que amamenta 20 recém-nascidos de uma maternidade em Kabul, Afeganistão, está a comover o Mundo.



A maternidade foi atacada esta semana por um grupo armado do Daesh e 24 pessoas, entre as quais dois recém-nascidos, enfermeiras e mães, foram executadas durante o ataque.

Feroza Younis Omar está a alimentar os bebés que sobreviveram, mas que ficaram órfãos após o brutal ataque, na maternidade da organização internacional Médicos Sem Fronteiras.



Esta mulher é mãe de uma criança de 14 meses e trabalha no Ministério da Economia afegão.



"Todos nós temos sido afetados por criminosos que estão a destruir a humanidade no Afeganistão. Eu sou uma dessas pessoas", revelou Feroza.



Três homens armados vestidos como polícias invadiram esta terça-feira a maternidade que fica na capital do Afeganistão. Antes de abrirem fogo, o grupo atirou granadas para dentro do hospital.



O ataque está a ser classificado pela organização Médicos Sem Fronteiras como "doentio".