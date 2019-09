Mulher ameaça queimar outra depois de lhe derramar gasolina durante roubo

Uma mulher ameaçou queimar outra depois de lhe derramar gasolina ao tentar roubar a sua mala esta segunda-feira em Vall d’Uixó, em Espanha.O episódio violento ocorreu por volta das 20h30, quando a vítima estava a passear com o seu bebé de dez meses e foi abordada por uma mulher de 49 anos que segurava uma garrafa de plástico e um isqueiro.Depois de a agressora derramar gasolina na mulher, ameaçou atear-lhe fogo com um isqueiro se não lhe entregasse todo o dinheiro que tinha.A vítima tentou demove-la enquanto empurrava para longe o carrinho com o bebé, mas a mulher continuou a insistir que lhe desse a mala enquanto acendia o isqueiro que segurava na mão.Durante o incidente, vários vizinhos da vítima apareceram e ajudaram-na a deter a mulher até à chegada das autoridades.As duas mulheres foram interrogadas e a Guarda Civil prendeu a agressora pelos crimes de tentativa de homicídio e assalto com violência.Esta terça-feira o tribunal decretou a prisão preventiva sem fiança para a agressora com antecedentes criminais.Segundo o jornal Las Provincias, nos próximos dias, a reclusa será avaliada por um psiquiatra forense que irá fazer um relatório sobre o seu estado mental. O advogado de defesa solicitou uma detenção num centro psiquiátrico.