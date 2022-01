Mulher ameaça "trazer todas as armas" para escola devido a regra de uso de máscara. Veja o vídeo

o distrito instituísse a obrigatoriedade de uso de máscara na escola.

Uma mulher do estado da Virgínia, nos EUA, terá ameaçado trazer "todas as armas carregadas" para a escola, durante uma reunião do conselho local, caso

Na reunião organizada esta quinta-feira em Luray, Amelia Ruffner King, de 42 anos, disse aos membros do conselho escolar: "Sem mandatos de máscara – o meu filho, os meus filhos não virão à escola na segunda-feira com máscaras. Isso não vai acontecer."

De seguida, ela atirou: "E eu trarei todas as armas carregadas e prontas para – eu trarei", antes de ser cortada por um funcionário da escola que advertiu que a intervenção era "só três minutos".



A declaração gerou alarme público e inicialmente a polícia aumentou a segurança nas escolas, mas não fez nenhuma detenção.



"Entrámos em contato com a mãe que fez a declaração e ela está cooperar", disse a polícia. "Este incidente ainda está sob investigação."

A polícia acusou Ruffner King e libertou-a sob fiança de 5 mil dólares.



Mais tarde naquela noite, os membros do conselho votaram para do uso de máscara obrigatório para opcional.



“No mask mandates. My children will not come to school Monday with a mask on. I will bring every single gun, loaded and ready … I’ll see y’all on Monday.” - woman at a Page County Public Schools board meeting pic.twitter.com/alpEwBxdQ2