Mulher apanhada com canábis na vagina diz à polícia que era um tampão

Uma mulher foi multada pela polícia ao ser apanhada com um saco de uma grama com canábis escondido na vagina.Ao ser confrontada com a descoberta, Koura Freely, de 39 anos, alegou que se tratava de um tampão. Em trinunal, um polícia justificou a revista afirmando que um saco preto se estava a projetar da vagina da suspeita, que estava a ser sob custódia após uma rixa de rua em fevereiro.Koura foi apanhada com drogas após ter sido presa por suspeita de agressão numa rixa de rua, mas o processo acabou por a ilibar visto que foi identificada como a vítima.