Imagens de videovigilância e da câmara corporal de um polícia mostram o momento em que as autoridades imobilizaram uma mulher de arma em punho no aeroporto Love Field, em Dallas, EUA, na segunda-feira.



Segundo as autoridades, a mulher, Portia Odufuwa, entrou no aeroporto às 10h59 e, momentos depois, disparou três tiros para o ar.









