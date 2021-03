Mulher arrasada por afirmar fazer sexo 11 vezes por dia devido a vício

Uma mulher foi gozada por ter falado da sua vida sexual no programa da televisão britânica 'The Sex Clinic'.Tracy Kiss é mãe de duas crianças. No programa revelou que sofre de "impulso sexual altíssimo" e que o ex-namorado foi "destruído" durante o realcionamento de cinco meses.A jovem é influencer e personal trainer revelou que quando não se "excita", fica "mal-humorada". Acrescentou que era capaz de fazer sexo 11 vezes por dia, devido ao vício.Estas palavras provocaram uma onda de brincadeiras na internet, com comentários de juízos de valor. "Como é que esta mulher diz que consegue ir para a cama 11 vezes por dia? Agora, o meu namorado vai esperar o mesmo de mim" foi uma das reações partilhadas nas redes sociais.Ainda assim, a influencer com 732 mil seguidores na rede social Instagram revela que a sua história pode ajudar a reduzir o "estigma" das mulheres em falarem sobre a vida sexual.