Mulher ataca assistentes de bordo com extintor num aeroporto em Atlanta nos EUA

Uma mulher foi detida depois de atacar durante a noite desta quarta-feira três assistentes de bordo com um extintor no aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, nos EUA.O alerta foi dada cerca das 21h30 locais, avança a ABC News. Foram captadas imagens do momento em que a mulher retira o extintor do lugar e começa a usá-lo contra as hospedeiras de bordo.A situação ficou sob controlo rapidamente, apesar de a atacante ter pulverizado o conteúdo do extintor e de ter agredido os policias quando estes intervieram.Segundo avança a estação televisiva, assim que detida a mulher começou a apresentar um comportamento errático, chegando mesmo a cuspir nos agentes da polícia.As três vítimas sentiram desconforto respiratório após o ataque e tiveram que ser socorridas no local.As motivações do ataque são desconhecidas e a investigação está em curso. A atacante foi levada para a prisão do condado de Clayton.