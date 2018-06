Mulher ataca com faca em supermercado e grita "Deus é grande"

Autoridades não excluem a possibilidade de terrorismo em incidente em Marselha, França.

As autoridades não excluem a possibilidade de terrorismo. "Aparentemente trata-se de um ato isolado de uma pessoa com problemas psiquiátricos", referiu Bernard Marchal, acrescentando que, "no entanto, isso não exclui que seja uma radical".

Uma mulher entrou num supermercado em Marselha, sul de França, e feriu duas pessoas com uma faca, enquanto gritava "Allah Akbar" ("Deus é grande").De acordo com o procurador judicial Bernard Marchal, citado pela agência AFP, os clientes foram feridos nama funcionária do supermercado, mas sem gravidade.A Polícia Judiciária de Toulon iniciou um inquérito. Entretanto, a imprensa local apurou que a autora da agressão, que ficou detida, não tinha cadastro: "Há presunção de tentativa de assassínio e a apologia de um crime com conotação terrorista", disse Marchal."Não sabemos ainda se este acontecimento é terrorista, mas é aterrador, pois este homem não fez nada e foi agredido numa caixa de supermercado", apontou ainda o procurador.