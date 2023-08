Mulher atacada por cobra e falcão em simultâneo no Texas

Peggy Jones, de 64 anos, foi atacada por uma cobra e por um falcão em simultâneo na cidade de Silsbee, no Texas, EUA. O incidente ocorreu depois da ave ter deixado cair a serpente, que era a sua refeição, em cima da mulher."Quando estava a tentar tirar a cobra do meu braço, ela enrolou-se nele", disse Peggy à CBS News, citada pelo The Independent.Antes de Peggy se conseguir libertar do réptil, o falcão, para reclamar o alimento, acabou por feri-la com as garras.Vítima do ataque, a norte-americana sofreu ferimentos de perfuração, abrasão, arranhões e hematomas graves."Foi provavelmente a coisa mais aterrorizante que já aconteceu na minha vida. Foi uma experiência muito bizarra e angustiante. E agradeço a Deus por estar viva para a poder contar", disse a mulher.