Mulher atira criança de edifício em chamas na África do Sul para salvá-la

Uma criança foi salva de um incêndio num edifício em Durban, na África de Sul, ao ser atirada dos andares superiores do prédio até ao nível do solo, onde foi agarrada por populares.

As causas do incêndio, que deflagrou esta terça-feira no edifício City Life, ainda não foram apuradas. Várias pessoas saltaram do edifício para se salvarem.









Na África do Sul vivem-se dias de grande agitação social desde que o ex-presidente Jacob Zuma foi preso na semana passada. Zuma foi condenado a 15 meses de prisão por desrespeitar uma ordem do Tribunal Constitucional.

A prisão do antigo presidente foi o gatilho para uma onda de violência que se tem alastrado por todo o país, espalhando o caos nas ruas e pilhagens e incêndios em estabelecimentos comerciais.

Há registo de mais de 70 mortos e mais de 700 detenções.