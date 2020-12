Uma mulher de 32 anos atraiu um jovem de 14 anos até sua casa, despiu-o e teve sexo com o mesmo após o ter visto a jogar futebol num campo perto de si.O caso remonta a 21 de outubro de 2018 em Gloucestershire, Reino Unido, mas só agora foi a tribunal.Segundo o procurador Christopher Smyth, Teah "convidou o rapaz mais novo a subir ao andar de cima". "Ele subiu a achar que havia uma televisão ou outro dispositivo de jogos enquanto o amigo permanecia na cozinha", descreve Smyth."Pediu-lhe que se sentasse na cama, saiu do quarto e reapareceu momentos mais tarde sem calças", afirma o procurador.A mulher teve então sexo com o menor enquanto este a tentava afastar. Depois o jovem vestiu-se e desceu as escadas após ter sido, alegadamente, abusado por Vincent.Vincent admite ter tido sexo com o menor mas diz que acreditava que este teria mais de 16 anos.O julgamento continua a decorrer.