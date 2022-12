Mulher australiana regada com gasolina e incendiada durante discussão com outras duas pessoas

Uma mulher australiana está a lutar pela vida depois de ter sido regada com gasolina e incendiada, durante uma discussão com um homem e outra mulher, em Melbourne, na Austrália. A vítima foi transportada de helicóptero para o hospital, às 2h da madrugada desta quarta-feira, hora local (15h em Portugal) com queimaduras consideradas graves.Um homem que estava no local e se identificou como irmão, da vítima disse que a mesma se envolveu numa discussão com um homem e outra mulher, quando tentava amenizar um conflito, refere o canal televisivo australiano Wyndham TV. Foi nessa altura que a mulher foi atacada.Durante o incidente, duas outras pessoas sofreram ferimentos ligeiros.A polícia australiana investiga agora o crime.