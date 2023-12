Mulher australiana retira filha de 12 anos da escola para se concentrar na carreira de influencer

Kat Clark, uma mulher australiana de 37 anos, revelou que vai tirar a filha de 12 anos da escola para se concentrar na carreira de influencer.A mulher tem 5,2 milhões de seguidores no TikTok. A influencer apresenta o podcast australiano "Basically Besties" com as filhas Latisha, de 20 anos, e Deja, de 12.De acordo com o Daily Mail, a influencer revelou num outro podcast, "It's All Her", que o ensino tradicional funcionou na escola primária para a filha mais nova por que tinha um emprego numa empresa. "Desde que entrei nesta nova carreira, há muitas viagens envolvidas. Estou muitas vezes a voar para Sydney", disse."A Deja também está a começar a ter oportunidades, por isso o horário escolar das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira, não está a funcionar para nós, porque percebemos que tivemos de a tirar da escola muitas vezes", acrescentou.Segundo a mesma fonte, a mulher disse ainda que inscreveu a filha no ensino doméstico para o próximo ano e afirmou que era a "altura perfeita", uma vez que Deja ainda pode voltar à escola tradicional se não gostar do novo estilo de vida.A outra filha, Latisha, terminou o liceu e matriculou-se na faculdade de Direito, mas desistiu seis meses depois para se dedicar ao podcasting.Na Internet, os australianos partilharam opiniões: "Não, a escola é demasiado importante"."Eu detestava a escola e os meus pais obrigaram-me a acabar e consegui passar um semestre na universidade", disse outro utilizador."Como professora do ensino secundário, acho que isto é absolutamente ótimo! Porquê obrigar uma criança a permanecer na escola se esta não é para ela", disse outro.