Mulher barbuda casa com homem que conheceu no Facebook

Casal deu o nó numa cerimónia que celebrou as religiões de ambos.

Little Bear Schwarz, de 36 anos, achava que nunca iria conseguir casar devido à sua barba.



A mulher sofre de síndrome do ovário policístico desde os 14 anos - uma condição que afeta a fertilidade e muitas vezes causa aumento de peso e excesso de pelos no corpo.



Por essa razão, Schwarz acreditava que nenhum homem ia conseguir ver além do seu rosto peludo e decidiu fazer uma publicação no Facebook a contar os seus medos. Foi nessa mesma mensagem que Tobias Bradick, de 45 anos, deixou um comentário com um convite para sair.



"Escrevi uma publicação no Facebook e uma hora depois recebi uma mensagem de Tobias a dizer que esperava que não parecesse muito oportunista, mas que adoraria levar-me a sair", relata a mulher.



Rapidamente os dois se apaixonaram e no dia 24 de fevereiro 'deram o nó' numa cerimónia em que celebraram as religiões de ambos: a cristã e a satã.



"O Tobias é um satanista, enquanto eu sou cristã, o que pode parecer que estamos num conflito um com o outro. Mas, na verdade, temos os mesmos códigos éticos - apenas os expressamos por meios diferentes", explica Little Bear.



O casal começou a sua relação em 2017 e deram o nó este ano rodeados de amigos e familiares.