Mulher brutalmente atropelada ao tentar atravessar estrada no México

Vítima estava distraída com o telemóvel quando tudo aconteceu.

10:58

Uma mulher de 22 anos foi brutalmente atropelada ao tentar atravessar, de saltos altos, uma estrada em Nogales, no México. As câmaras de vigilância captaram o momento e pelas imagens é possível perceber que a mulher estava distraída, com o telemóvel na mão, no momento em que atravessou a via e escorregou.



Um carro a alta velocidade acabou por atropelar a mulher que foi de imediato socorrida por vários condutores e pessoas que passavam no local. A vítima ficou imobilizada debaixo do veículo.





Sabe-se que existia uma passadeira a cerca de 50 metros do local onde a mulher foi brutalmente atropelada.

Depois de ser transportada para um hospital local, onde foi avaliada, foram confirmadas algumas lesões nas pernas e nos braços, mas a mulher encontra-se estável.