Mulher cai de carrossel de diversões após barra de segurança abrir

Uma mulher caiu de um carrossel de diversões, na cidade Juarez, no México, após a barra de segurança se abrir em andamento.

De acordo com a imprensa local, a protagonista do acidente andava no carrossel conhecido como "O Pêndulo".

Um vídeo, publicado esta segunda-feira, mostra o balançar do carrossel em duas direções, para ganhar velocidade até chegar ao topo, acabando por deixar as pessoas de cabeça para baixo.

Quando o aparelho de diversão fica no topo por alguns segundos, uma mulher é vista pendurada no ar após a barra de segurança se abrir.

A mulher não consegue aguentar a suspensão e acaba por cair no chão. O carrossel acaba por ir de encontro à vítima do acidente.

Acredita-se que os espectadores próximos do recinto de diversão tenham assistido a mulher e a levado para segurança assim que os responsáveis pararam o aparelho, conta o jornal britânico The Mirror.

Ainda não está claro se ela sofreu algum dano pelo impacto.

O diretor geral da Proteção Civil, Efren Matamoros, confirmou que os inspetores verificaram as atrações do parque de diversões e fecharam a área após descobrirem que as licenças corretas não estavam em vigor.