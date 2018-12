Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher cai de penhasco ao tentar tirar fotografia no dia de aniversário

Jolandi le Roux comemorava o seu 31.º ano de vida.

18:24

Uma mulher, de nome Jolandi le Roux, morreu ao cair de um penhasco enquanto tentava tirar uma fotografia com o seu marido para celebrar o seu 31.º aniversário na Cidade do Cabo, África do Sul.



Segundo avança o The Sun, o casal estava a comemorar o aniversário no passado domingo quando, num local adequado para piqueniques, perdeu o equilíbrio e acabou por cair.



De acordo com o mesmo jornal, as equipas de resgate demoraram mais de três horas até chegar ao corpo da vítima.



A vítima e o marido, Andrew, passeavam habitualmente pela zona, uma vez que foi numa praia próxima do local do acidente que os dois tinham casado, há pouco tempo.



"Ele [o marido] arriscou a sua vida para tentar chegar à sua mulher, mas não conseguiu. Foi doloroso, mas se fosse mais longe também teria morrido", confessou um dos paramédicos no local, Henry Barlow, de 47 anos.