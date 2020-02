Mulher chora com dores sempre que tem relações sexuais

Jillian Currie tem 26 anos e gostava de encontrar a sua cara-metade, no entanto, a sua complicada vida sexual deixa-a com medo sempre que se apaixona por alguém.Jillian chora "como se estivesse a dar à luz" de cada vez que faz sexo devido a dores agonizantes.A mulher de Buckinghamshire, Inglaterra, sofre com a condição ginecológica desde que perdeu a virgindade quando tinha 16 anos e decidiu agora divulgar o problema para banir tabus sobre condições como a sua. O objetivo é que nenhuma mulher se sinta sozinha ao sofrer com um problema semelhante."Existe um estereótipo de que as mulheres têm um desejo sexual mais baixo que os homens, mas esse nem sempre é o caso", começa por dizer a mulher citada pelo jornal britânico Mirror."Eu queria, mas não sou capaz, por isso acabo a sentir-me frustrada por não poder satisfazer a outra pessoa", acrescenta.Em 2014, com 20 anos, Jillian estava numa relação e a condição agravou-se. A mulher sentiu que a pele do períneo rasgou - área entre as pernas - deixando-a com dores tão fortes ao ponto de ter dificuldade em andar.Os médicos tiveram dificuldade em perceber qual o problema que causava todo aquele desconforto.

"A certa altura, disseram-me que poderia ser psicológico", afirma.



Depois de vários exames, os médicos diagnosticaram vulvodínia - disfunção caracterizada por dor aguda e ardor vulvar de longa duração - no entanto isso não explicava o porquê da pele ter rasgado com tanta facilidade.



Atrofia vaginal, onde as paredes vaginais se dilatam ou inflamam, poderá ser uma das razões que, como resultado da falta de estrogénio, terá provocado o rasgo da pele.



A mulher está agora a fazer um tratamento hormonal e aguarda para perceber se o mesmo é eficaz.