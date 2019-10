Mulher com 100 anos trabalha 20 horas por semana e ainda conduz

Romay Davis tem 100 anos mas é a prova viva de que a idade é só um número. A norte-americana, residente no estado do Alabama, trabalha 20 horas por semana num supermercado onde verifica as datas de validade dos produtos, e continua a conduzir para ir para o trabalho.

A mulher fez anos na passada terça-feira e foi presenteada pelos colegas de trabalho que saudaram a sua energia. Nascida em 1919, na Virgina, EUA, Roman serviu o seu País durante a Segunda Guerra Mundial.

Trabalhou como designer de moda, modelo, pintora e chegou mesmo a tornar-se mestre em paisagismo. Foi campeão de Taekwondo aos 70 anos. Recentemente começou a praticar tiro ao alvo.

O gerente do supermercado onde Roman trabalha garante que esta cumpre melhor as suas funções do que algumas pessoas de 25 anos. Gosta de trabalhar e de se manter ativa. Aquando do seu aniversário, a prefeita da cidade Montgomery emitiu uma proclamação oficial marcando a data como o Dia de Romay Davis.