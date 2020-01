Mulher com 31 dedos nos pés e nas mãos considerada “bruxa” pelos vizinhos

Kumari Nayak tem 63 anos, é de Odisha, na Índia, e vai entrar no recorde mundial do Guinness por ser a pessoa com o maior número de dedos nos pés e nas mãos. A mulher tem no total 31 dedos, 19 dedos nos pés e 12 dedos nas mãos.

Os vizinhos supersticiosos consideram-na uma "bruxa" e os habitantes locais evitam-na na rua, fazendo com que muitas vezes Kumari Nayak fique em casa.

A indiana venceu o recordista anterior, Devendra Suthar, que entrou no Guinness em 2014 com 14 dedos tanto nos pés como nas mãos, fazendo um total de 28 dedos.

"Nasci com este defeito e não podia ser tratada porque venho de uma família pobre. Os moradores, que são muito crentes, acreditam que sou uma bruxa.", explicou Kumari.

A mulher de 63 anos revelou que alguns vão ter com ela mas nunca para a ajudar.

"Odisha é um estado de fé e, portanto, tratam-na como uma bruxa. Eu sei que ela tem um problema médico", afirmou uma das vizinhas.

Depois de ouvirem a história de Kumari, os funcionários do governo da Índia ofereceram-lhe uma casa e uma pensão de alimentos e tentaram consciencializar os vizinhos para o problema da mulher.