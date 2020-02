As autoridades italianas confirmaram este domingo a terceira vítima mortal no país devido ao coronavírus, avança a Reuters. Tal como as duas anteriores, esta vítima encontrava-se no norte do país, região onde se regista a maior parte dos casos de infeção.

De acordo com o La Repubblica, trata-se de uma mulher, doente oncológica, que estava internada em Cremona, na região da Lombardia.



A primeira morte por COVID-19 em Itália foi a de uma mulher de 76 anos, encontrada morta em casa a 50 quilómetros de Milão. Um homem de 78 anos morreu com a infeção perto de Pádua. Tanto a sua esposa como a filha também foram infetadas.