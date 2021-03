Mulher com cancro morre após vencer Covid-19 e ver os três filhos pela última vez

Jane Jones foi diagnosticada, o ano passado, com um cancro agressivo nos intestinos e, mesmo na luta contra a doença, conseguiu vencer a Covid-19. Mas depois de ter contraído uma penumonia, a mulher acabou por morrer, aos 60 anos, pouco depois te ter visto os seus três filhos e o marido pela última vez. Zach, o filho do meio, acredita que a mãe esperou para se conseguir despedir dele, dos seus irmãos, Alex e Dan, e do seu pai, acrescentando que Jane já não sentia dor, tendo "lutado por muito tempo" após um diagnóstico complicado, no ano passado, relata o jornal Liverpool Echo.A mulher contraiu o novo coronavírus, em novembro do ano passado, e foi levada para o hospital no mês seguinte com dificuldades respiratórias. Este ano, apesar de Jane ter vencido a Covid-19, a pneumonia fez com que o seu estado se tornasse mais debilitado, sendo que o seu intestino também continuou a piorar.Nas palavras de Zack, a morte da mãe "foi um choque, uma coisa horrível de acontecer". No entanto, ela "lutou por muito tempo. Ela lutou muitos meses", acrescentou, citado pelo Liverpool Echo.Zach está agora a angariar fundos monetários para a luta contra o cancro do intestino, no Reino Unido, estabelecendo para si mesmo a meta de correr 600 quilómetros num ano, que entretanto já foi superada."Eu disse às pessoas: se puderem doar, por favor, doem, mas só se puderem, não quero que tenham problemas com dinheiro", confessou.O filho do meio de Jane Jones revelou que ainda está a lutar contra a dor da perda, mas nunca sozinho, pois o apoio da família e dos amigos está sempre presente.Zach seguiu as pisadas da mãe, antiga professora, e tornou-se também ele um professor numa escola com necessidades educacionais especiais, que atende crianças dos 11 aos 19 anos.