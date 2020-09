Mulher com cancro terminal cumpre sonho e consegue casar durante confinamento

Samantha Byrne née Gamble, doente oncológica em estado terminal que foi excecionalmente autorizada pelo governo irlandês a casar com o companheiro durante o confinamento, faleceu este domingo no hospital.

O casal tinha planeado casar em Banbridge, na Irlanda do Norte, a 29 de maio mas viu o "grande dia" ficar em suspenso. O governo acabaria por conceder uma exceção, permitindo o casamento, com seis convidados presenciais ao ar livre, e que foi transmitido em direto para a restante família.

"Significa muito ser a esposa do Frankie. Significa tudo poder dizer 'este é o meu marido' e que estamos juntos, por tudo. (…) Mal posso esperar para ser a Sra. Byrne", disse Samantha Gamble antes do matrimónio.

Samantha estava com o companheiro Frankie Byrne há 12 anos, com o qual tinha três filhos. Foi-lhe diagnosticado cancro há dois anos, quando ficou noiva. Em julho do ano passado, descobriu que o tumor se havia espalhado para os pulmões e que era terminal. No início de maio deste ano, Samantha deu entrada no hospital com dores agoniantes e descobriu que o cancro se havia espalhado para a cabeça e para o pescoço.