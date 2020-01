Mulher com cancro terminal: 'Disseram-me que era 'muito nova' para ter a doença'

Sherrie Deacon, de 27 anos, foi informada pela equipa do Conselho de Saúde da Universidade Aneurin Bevan, no Reino Unido, que era nova demais para ter cancro da mama. No entanto, a mulher de 27 anos foi diagnosticada com uma forma incurável da doença.

Tudo começou quando, no ano passado, Sherrie Deacon reparou num caroço no peito. Depois de ter ido ao médico e de a consulta para fazer uma mamografia ter sido adiada, Sherrie decidiu ir a um médico privado que lhe diagnosticou cancro da mama em estágio II.

Num exame, os médicos descobriram que o cancro já se tinha espalhado para o esterno e para a coluna vertebral, classificando a doença como incurável.

"Ñão é incomum ter cancro da mama na minha idade", disse a mulher de 27 anos que, apesar do diagnóstico, continua a trabalhar como gerente.

Sherrie Deacon não parou de fazer planos para o futuro e confessou que quer casar em junho com a companheira Ana Dinnis. "Estávamos a planear iniciar uma família e talvez adotar, mas isso foi suspenso porque acho que eles não me dariam um bebé", disse Sherrie.

O avô de Sherrie também teve cancro da mama, uma condição mais rara nos homens. Para além disso, o avô da mulher tinha o "gene BRCA", que significava que era mais suscetível a ter cancro. Sherrie foi diagnosticada com o mesmo gene do avô e está a receber tratamento no Royal Gwent Hospital em Newport, em Cardiff.

Sherrie Deacon decidiu doar parte do cabelo para a Little Princess Trust, que fornece perucas de cabelo real a jovens.