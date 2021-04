Mulher com Covid-19 morre após tratamento clandestino com cloroquina dias depois de ser mãe

nebulização de cloroquina e é um tratamento ilegal sem eficácia comprovada.A mulher Jucileia de Sousa Lira, de 33 anos, tinha sido mãe há menos de um mês e o marido estava apreensivo por a ter nos cuidados intensivos. O marido, Kleison de 30 anos, só não esperava que a ginecologista que tratava da sua mulher a levasse a assinar uma autorização para um tratamento clandestino com cloroquina, que não foi autorizado pela OMS porque não se revela eficaz no tratamento da doença e pode ainda vir a desencadear efeitos adversos.Jucileia, técnica de radiologia, viria a morrer a 2 de março, 27 dias após o parto do seu primeiro filho. O viúvo alega que só descobriu da autorização ao ser informado pela Folha de São Paulo do mesmo. São três parágrafos curtos, com erros gramaticais e de grafia, com a assinatura de Jucileia no final.Segundo os meios de comunicação social brasileiros, há pelo menos mais três pessoas, uma delas grávida de cinco meses, que receberam o tratamento. Todas morreram.A médica é apoiante de Bolsonaro e da cloroquina, como revela através das redes sociais. Uma das suas publicações nas redes sociais foi até caracterizada como "falsa" pelo Facebook.O uso da cloroquina foi investigado e declarado ineficaz para tratar a Covid-19. A OMS avança ainda que este fármaco poed ainda agravar mais o quadro clínico devido a efeitos adversos.