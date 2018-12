Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher com doença terminal morre após realizar sonho de casar

Amigos organizaram o casamento em 36 horas. Tasha era mãe de um menino de 19 meses.

17:47

Uma mulher de 36 anos, mãe de um menino de 19 meses, morreu uma semana após os amigos lhe terem organizado o casamento dos seus sonhos.



Tasha Burton foi diagnosticada com cancro nos intestinos em outubro de 2017 e em novembro de 2018 foi internada nos cuidados paliativos em fase terminal.



Um exame revelou que os tumores se tinham espalhado para os pulmões, fígado e gânglios linfáticos. Os médicos disseram que ela só teria duas semanas de vida.



Devido à sua condição, a melhor amiga de Tasha, Kat Leyden, decidiu organizar o casamento dos sonhos da amiga em tempo recorde. Kat fez um pedido urgente no Facebook através da Wedding Wishing Well Foundation e vários amigos e familiares disponibilizaram-se para ajudar. Em 36 horas, a amiga conseguiu organizar o casamento para o casal.



No dia 28 de novembro, um dia depois de ser internada, a mulher subiu ao altar com Daniel Corley, o namorado e pai do seu filho. Uma semana depois, Tasha acabou por morrer.



Daniel deu a notícia através das redes sociais: "Sinto muito ter que dizer que a minha linda esposa perdeu a luta contra o cancro".



"Morreu em paz, rodeada de amor", acrescentou o marido de Tasha.