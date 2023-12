Mulher com gravidez de risco sai do Texas após ser impedida de realizar aborto

Kate Cox, a mulher norte-americana que tinha pedido a um tribunal do Texas permissão para realizar um aborto de emergência devido a questões de saúde, vai sair do estado para prosseguir com a interrupção voluntária da gravidez, informa a agência Reuters.Recorde-se que este sábado, o Supremo Tribunal do Texas bloqueou temporariamente a decisão de um tribunal de primeira instância que permitia o aborto à grávida de 20 semanas, para proteger a sua saúde.O gabinete do Procurador-Geral, numa queixa apresentada ao Supremo Tribunal, afirmou que Kate Cox está "muito longe de demonstrar" que preenche os critérios para uma exceção médica.O feto de Cox foi diagnosticado em 27 de novembro com trissomia do cromossoma 18, uma anomalia genética que geralmente resulta em aborto espontâneo ou em morte logo após o nascimento. Segundo a mulher, prosseguir com a gravidez ameaça também a sua saúde e fertilidade."O caso de Kate mostrou ao mundo que a proibição do aborto é perigosa para as pessoas grávidas e que as exceções não funcionam", afirmou Nancy Northrup, presidente do Centro para os Direitos Reprodutivos, num comunicado citado pela agência de notícias.