Mulher com maiores pés femininos do Reino Unido procura sapatos para casamento

Julie Felton está numa missão de encontrar calçado que lhe sirva.

Julie Felton, uma mulher com os maiores pés femininos do Reino Unido, está numa missão de encontrar sapatos que lhe sirvam para o seu casamento, no Reino Unido.



De acordo com o jornal Mirror, a mulher de 49 anos, cujos pés medem cerca de 30 centímetros, já procurou em todo o lado mas sem sucesso, uma vez que para mandar fazer sapatos com o seu tamanho são necessários mais de mil euros.



Julie, que mede 1,85 metros, confessou que deverá ter os maiores pés do país. "Devo ter os maiores pés de todas as mulheres do país", admitiu ao The Sun. "Assim como qualquer outra noiva, quero que tudo esteja perfeito, incluindo os meus sapatos", disse.



Julie Felton é divorciada e técnica farmacêutica.