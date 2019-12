Mulher com perturbação mental não conseguiu estar durante dois anos no mesmo espaço com o marido

Hana Awwad mudou-se para Nova Iorque, nos Estados Unidos, com o marido para começarem uma vida juntos mas rapidamente se tornou prisioneira no próprio apartamento sem conseguir tocar em ninguém. A mulher sofria de um transtorno obsessivo compulsivo e não conseg uia estar no mesmo espaço que o marido Hassan Awwad.

"Não conseguia tocar em pessoas ou animais, ou permitir qualquer contacto físico comigo" confessou Hana ao jornal Mirror.

Hana vivia obcecada com a ideia de que estava a contaminar o apartamento, então deitou roupas fora. O problema tornou-se tão grave que o casal já não vivia junto. Hassan começou a viver num hotel.

Com todos os problemas, os pais de Hana decidiram ir buscá-la e levá-la de volta para o Reino Unido mas levaram três semanas para que a filha conseguisse sair do apartamento.

Em maio de 2017, Hana Awwad foi diagnosticada com o transtorno obsessivo compulsivo. Começou a tomar medicação e a ir a uma terapia de grupo. O transtorno de Hana assume a forma de um perfeccionismo extremo, onde a necessidade de perfeição pode levar as pessoas a sérios problemas mentais, como a depressão ou a ansiedade.

Dos três anos de casamento, o casal só passou realmente sete meses na mesma casa. Hana admitiu que a situação era muito difícil e que o casal está separado.

Já em Liverpool, na cidade natal, teve a ideia de começar um serviço onde tomava conta de gatos e foi aí que os seus problemas se começaram a dissolver.

"Tive a ideia em outubro de 2017 e questionei-me sobre como é que o ia fazer se não conseguia tocar em pessoas e animais ou deixar que eles me tocassem a mim, mas consegui o meu primeiro cliente em dezembro", disse Hana.

"The Cat Sit Company" cresceu e permitiu que Hana oferecesse a outras pessoas com problemas mentais um trabalho que não fosse das nove às cinco.