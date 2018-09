Mulher completa 105 anos e revela o segredo para a longevidade

Brenda Osborne recebeu as felicitações da rainha Isabel II.

Brenda Osborne completou 105 anos de vida, esta quinta-feira, em Nottingham, no Reino Unido. "Colocar a saúde em primeiro lugar, trabalhar muito e evitar os homens" são os conselhos deixados pela mulher a quem quer atingir uma vida longa.

A centenária não passou despercebida e até foi presenteada com uma carta de felicitações da rainha Isabel II. Brenda não ficou satisfeita com o bilhete pois queria que Sua Majestade estivesse presente para festejar os 105 anos da idosa, no lar onde esta vive há apenas um ano.

"Adoro comemorar o meu aniversário, embora esteja desapontada com o facto de a rainha não ter vindo. Recebi a carta dela, mas achei que a presença era o mínimo que ela podia fazer", afirmou a centenária, citada pelo Metro.

"A minha tia não me surpreende, sempre foi muito muito independente. Ela acabou de se mudar para o lar no ano passado e faz muitas piadas a dizer que o segredo para uma vida longa é evitar homens, porque eles não valem a pena", confessa Marie Pollard, sobrinha-neta de Brenda.

De acordo com o mesmo jornal, a centenária, nascida em 1913, é uma enfermeira reformada que dedicou a sua carreira a assistir veteranos de Guerra, no Victoria Hospital, em Inglaterra.