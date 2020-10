Mulher completa exame da Ordem dos Advogados durante e após o trabalho de parto

Brianna Hill, uma mulher de 28 anos, realizou dois sonhos no mesmo dia e (quase) ao mesmo tempo. A recém advogada, no estado de Illinois, nos Estados Unidos da América, completou o exame da Ordem dos Advogados durante e após o trabalho de parto.

No passado dia cinco, Brianna fazia a primeira parte do exame, que lhe viria a dar acesso à ordem dos Advogados, quando lhe rebentaram as águas.





"Já tinha pedido permissão para me levantar e ir à casa-de-banho porque estava com 38 semanas de gravidez e não me autorizaram dizendo que seria sinalizada por copiar. Não podia sair da frente da câmara", afirmou Brianna. A mulher só conseguiu seguir para o hospital após terminar a primeira parte do exame. Poucas horas depois nasceu o seu primeiro filho.

Posto isto, a segunda parte do exame foi marcado para o dia seguinte. O hospital ofereceu um quarto privado à recém-mamã para que ela pudesse terminar o exame, ainda internada no hospital, e colocaram um aviso na porta que dizia "não perturbar".

No final tudo correu pelo melhor. Briana foi mãe pela primeira vez e entrou para a Ordem dos Advogados.