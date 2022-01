Mulher compra arma de caça e promete "lutar pela Ucrânia"

Uma mulher ucraniana, de 52 anos e mãe de três filhos, decidiu comprar uma arma de caça e prometeu "lutar pela Ucrânia". "Como mãe, não quero que os meus filhos herdem os problemas da Ucrânia. É melhor eu lidar com eles agora", disse Mariana Zhaglo.A ucraniana nunca caçou na vida, segundo o New York Post, mas aprendeu a usar a arma num curso de duas semanas. Mariana comprou ainda um capacete, uma camuflagem de neve, um colete, bolsas para balas, botas e um uniforme excedente do exército britânico."Se for preciso, lutaremos por Kiev, lutaremos para proteger a nossa cidade. Não tem sentido os russos começarem uma guerra e deixarem Kiev em paz. Kiev é o alvo principal", acrescentou a mulher. "Esta é a nossa casa e vamos lutar por ela", finalizou Mariana.