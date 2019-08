Mulher condenada a 10 dias de prisão por alimentar gatos

Uma mulher de 79 residente no estado de Ohio, nos EUA, foi condenada a 10 dias de prisão e a apresentar-se na prisão do Condado de Cuyahog a 11 de agosto por alimentar gatos vadios. Pagou ainda uma multa de em mais de 2000 dólares (1.794 euros).

Nancy Segula alega que alimenta os gatos vadios do bairro por se sentir sozinha desde a morte do marido em 2017. Quando um vizinho mudou de casa, deixou dois gatos para trás, que a idosa começou a alimentar. Não tinha conhecimento de havia uma ordem municipal a proibir a alimentação, disse ao site cleveland.com. "Os gatos continuam a vir a minha casa", disse Segula. "Sinto-me mal e por isso dou-lhes algo para comer".

"Havia entre seis a oito gatos adultos e agora estão a nascer gatinhos", respondeu Segula ao site. "Sinto falta dos meus gatos. Morreram, o meu marido morreu. Sinto-me só. Os gatos e gatinhos ajudam-me."

Um magistrado do Ohio decidiu que não só é ilegal alimentar gatos vadios como também Segula deveria ser presa por isso. O juiz do Tribunal do Condado de Garfield Heights Jeffrey Short condenou a idosa a dez dias depois de receber quatro denúncias.

O juiz estava a substituir a juíza Jennifer Weiler nesse dia que, tendo em conta a dimensão e atenção que o caso ganhou, comentou o mesmo com o The Washington Post: a juíza disse que quer ouvir todas as partes (a arguida e o seu advogado, o procurador e um representante do controlo animal) para decidir se a sentença é adequada. "Vou tentar perceber o que se está a passar, o que está a acontecer e tomar uma decisão que faça sentido nestas circunstâncias", disse Weiler.

O filho da norte-americana, Dave Pawlowski, mostra-se revoltado com a sentença. "Tenho a certeza que as pessoas sabem das coisas que se passam naquela cadeia", disse Pawlowski ao Fox 8, questionando: "E vão deixar a minha mãe de 79 anos ir para lá?".