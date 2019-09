Brenda Barattini, de 28 anos, foi condenada a 13 anos de prisão por cortar o pénis do amante com tesouras de jardinagem, em Córdoba, na Argentina.A mulher foi considerada culpada pela tentativa de homícidio do músico Sergio Fernandez, de 42 anos, no dia 25 de novembro de 2017.A antiga arquiteta confessou em tribunal ter planeado o ataque, apesar de não ter sido nunca a sua intenção matar o amante. O crime terá sido uma vingança contra Sergio que partilhou vídeos de sexo e imagens intímas dos dois com amigos, referindo-se a Brenda como um "troféu". "Ele transformou-me num objeto sexual. Violou a minha privacidade e destruiu a minha carreira. Fiquei arruinada", alegou a mulher perante o juiz.Brenda aproveitou-se de um "jogo sexual" para perpetrar o crime. Vendou a vítima e começou a fazer-lhe sexo oral, e de seguida amputou-lhe um pénis com uma tesoura utilizada em jardinagem. Foi auxiliado pelos vizinhos que ouviram os seus gritos de agonia.Inicialmente a mulher alegou que fez o que fez para se defender de um ataque sexual. Sergio passou oito dias em coma depois e garante que ainda hoje sofre ataques de pânico por pensar que todas as mulheres o querem matar durante o ato sexual.