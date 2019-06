Mulher condenada a pagar 900 euros por abortar voluntariamente às 21 semanas de gestação

Uma mulher foi multada em 900 euros, em Córdoba, Espanha, por ter provocado um aborto espontâneo às 21 semanas de gestação.De acordo com o portal de notícias 20Minutos, a mulher foi condenada esta sexta-feira no decorrer do julgamento no Tribunal Criminal Nº 2 de Córdoba.Inicialmente, o Ministério Público solicitou uma multa de 4800 euros. De acordo com a qualificação do Ministério Público, a mulher, maior de idade, "com a intenção de causar a morte do feto", em novembro de 2016 tomou, voluntariamente, seis comprimidos com efeitos semelhantes aos de droga.Segundo o mesmo portal, estes comprimidos não foram prescritos por nenhum médico e a mulher sabia que um dos efeitos secundários nas grávidas seria o aborto.Foi depois de tomar os comprimidos, no dia 27 de novembro de 2016, que a mulher conseguiu abortar de um feto que, na altura, pesava 540 gramas.O Ministério Público considerou crime esta ocorrência, uma vez que, em Espanha, o aborto é permitido apenas durante as primeiras 14 semanas de gravidez.